Последнее обновление: 27.08.2024 16:19

Чехия планирует ввести обязательную регистрацию для находящихся в стране свыше 90 дней граждан ЕС

Гражданам стран ЕС, которые будут находиться в Чехии свыше 90 дней, вероятно, придется регистрироваться в Министерстве внутренних дел.

В среду правительство будет обсуждать новый закон о въезде и пребывании иностранцев, в которой содержится требование о регистрации, сообщает информагентство ČTK.

Новый закон должен вступить в силу с января 2026 г.; обязательная регистрация граждан ЕС должна начаться годом позже. Иностранцы из ЕС, которые уже проживают в Чехии, должны будут зарегистрироваться в течение двух лет.

В настоящее время граждане ЕС не обязаны сообщать о своем пребывании в Чехии, превышающем три месяца. В реестре фиксируются только имеющие в Чехии ПМЖ и ВНЖ.

По информации МВД, разница между фактическим и зарегистрированным количеством людей может, в частности, влиять на планирование числа мест в учебных и медицинских учреждениях.

По данным квартального отчета по миграции МВД, в Чехии на конец июня находилось 1 056 626 иностранцев. Сейчас в Чехии проживает около 200 тыс. незарегистрированных граждан ЕС.



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