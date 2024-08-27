Последнее обновление: 27.08.2024 16:19

В белорусское гражданство принято 243 человека, в том числе 23 несовершеннолетних

Лукашенко 26 августа подписал указ № 336 о приеме в белорусское гражданство 243 человек, в том числе 23 несовершеннолетних, сообщила его пресс-служба.

«Это люди, которые прибыли в Беларусь на постоянное жительство более пяти лет назад. Они успешно трудятся в сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли, в сфере услуг и торговли, в области медицины и системе образования. Многие создали здесь семьи», - говорится в комментарии.

В числе принятых в гражданство - лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Ливана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других государств.



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