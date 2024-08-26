Базовый социальный тариф на сотовую связь для населения появится в Беларуси

Лукашенко 26 августа подписал указ № 335 "Об оказании услуг сотовой подвижной электросвязи", сообщает его пресс-служба.

"В целях повышения доступности сотовой связи, в том числе в сельской местности, <...> принято решение об установлении обязательных для сотовых операторов требований к качеству и охвату предоставляемых ими услуг. При нарушении этих требований сотовые операторы будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Так, сотовые операторы в обязательном порядке должны будут направлять часть прибыли на строительство новых вышек, модернизацию действующих объектов и иные меры по развитию сетей сотовой связи, что позволит увеличить зону покрытия и устойчивость сигнала.

Кроме того, предусматривается введение базового социального тарифа для населения, стоимость которого будет находиться под контролем государства и станет доступной для всех категорий граждан.