На базе НАТО в Германии усилили меры безопасности

На авиабазе в Гайленкирхене на западе Германии, где базируются самолеты-разведчики НАТО, усилили меры безопасности из-за возможной угрозы.

«Мы повысили уровень безопасности на авиабазе НАТО в Гайленкирхене на основе разведывательной информации, указывающей на потенциальную угрозу», - говорится в сообщении базы в соцсети X (ранее Twitter).

На прошлой неделе немецкая военная база в Кельне была закрыта на несколько часов из-за подозрений в загрязнении водопроводной воды и возможной диверсии. Результаты тестов показали, что вода не загрязнена.

Тогда же в НАТО объявили о попытке проникновения на базу в Гайленкирхене. Человека, который пытался это сделать, задержали. Связь между двумя этими инцидентами не установлена.

Между тем в апреле в Германии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий на объектах, где обучаются украинские военнослужащие.