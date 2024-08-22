Последнее обновление: 22.08.2024 17:32

Правительство Венгрии пригрозило отправлять мигрантов в Брюссель с билетом в один конец

Венгрия готова предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя. Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он раскритиковал июньское решение суда ЕС, который обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища. А также дополнительно – по 1 миллиону евро в день, пока Венгрия не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС, пишет AP.

"Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов", – сказал Гуйяш.

Он заявил, что, если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые "не позволяют задерживать мигрантов на границе", его страна предложит каждому мигранту "бесплатный транспорт до Брюсселя".

"Венгрия не хочет платить этот ежедневный штраф бесконечно, поэтому мы сделаем так, чтобы люди могли въезжать, если они хотят, и предложим им билет в один конец до Брюсселя. Если Брюссель хочет мигрантов, то он может их получить", – сказал Гуйяш.



<Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование