В Минске за коррупцию судят экс-замминистра энергетики

В суде Ленинского района Минска 20 августа началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра энергетики Михаила Михадюка, который подозревается в коррупции.

Как сообщают белорусские медиа, речь идет про инвестиционные проекты в Минэнерго, которые Михадюк курировал в бытность министром, а также лоббировании интересов частной компании при закупке европейского оборудования для предприятий системы ведомства.

По версии обвинения, Михадюк с 2018 года по 29 декабря 2023 года в несколько этапов получил взятки в общей сложности в размере €35 тысяч, а также в сербских динарах, которые принял в Минске за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Утверждается, что в качестве незаконного вознаграждения бывший министр получил от коммерческой компании два билета на ужин в ресторане сербской кухни и турпоездку на горнолыжный курорт в Сербии.

После оглашения обвинения Михадюк согласился давать показания в суде и сообщил, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Он также заявил, что 47 лет проработал в отрасли, имеет награды от белорусских властей и влиятельных международных структур, в том числе профильных.

В самом начале заседания экс-чиновник заявил ходатайство об изменении меры пресечения: защита и сам обвиняемый ссылались на ряд хронических заболеваний. Однако суд отказал в связи с тем, что ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

Бывшему министру вменяется получение взятки в особо крупном размере. Санкция статьи — от 5 до 15 лет колонии.

Михаил Михадюк был отправлен в отставку 28 декабря 2023 года. Он занимал свой пост 18 лет. В ведомстве руководил работой Департамента по ядерной энергетике, курировал деятельность Белорусской АЭС, Белэнерго, Белтопгаза и других предприятий, входящих в систему министерства.