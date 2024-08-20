Последнее обновление: 20.08.2024 11:47

Изготовителя фальшивых банкнот на €11 млн арестовали в Неаполе

Фальшивомонетчик, подозреваемый в изготовлении банкнот на €11 млн, арестован в Неаполе на юго-западе Италии. Об этом сообщил Европол.

Операция прошла 14 августа, подпольная типография демонтирована. По версии следствия, мужчина выпустил более чем 27% всех поддельных евро-банкнот, обнаруженных и изъятых из обращения в 2023 году. Речь идет о примерно €8 млн.

Кроме того, до попадания в оборот по всей Европе были конфискованы около €950 тыс. (в купюрах номиналом в основном в €20, €50 и €100). В типографии в Неаполе были изъяты банкноты на €3 млн.

Следственные мероприятия проводились с 2022 года, разведданные поступили из более чем десяти стран. Итальянские карабинеры при поддержке Европола обнаружили "напоминавшую бункер" подпольную типографию, которую отделял от гаража муляж стены, поставленный на рельсы.

Предполагаемый преступник использовал несколько национальных и транснациональных каналов сбыта, преимущественно - во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что поддельные защитные элементы на банкнотах (в том числе голограммы) были высокого качества.



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