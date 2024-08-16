Последнее обновление: 16.08.2024 14:33

МВД и спецслужбы Молдовы получили полномочия блокировать доступ к сайтам

В Молдове вступили в силу изменения в законодательство, которые позволят Министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности прекращать доступ к криминальному вебконтенту. Об этом сообщает MOLDPRES.

Согласно документу, МВД и СИБ смогут принимать решение о блокировании сайтов с преступным контентом, например распространение материалов с насилием над детьми, порнографии или продажа запрещенных веществ.

Доступ могут ограничить на 30 дней с возможностью продления, но не более чем на 90 дней.

Распоряжение о блокировке можно обжаловать в суде.

Закон также устанавливает четкие критерии и принципы для блокировки доступа к незаконному контенту.



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