Литва все-таки сделала исключение для въезда авто на белорусских номерах

Литва сделала исключение для въезда машин на белорусских номерах.

Напомним, Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 августа, руководствуясь последними ограничениями на импорт из Беларуси. Но регламент (решение Международной комиссии по координации санкций от 17 августа 2024 года) предусматривает возможность исключений.

Как сообщает таможенный департамент Литвы, с 17 августа в страну смогут въезжать белорусы на своих машинах, если у них есть литовская виза или ВНЖ (ПМЖ) этой страны.

Исключение также сделано для автовладельцев и водителей с паспортами стран ЕС, если они ездят на авто исключительно в личных целях.