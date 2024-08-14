Последнее обновление: 14.08.2024 18:00

В Кельне расследует загрязнение воды на военной базе

Немецкая военная база рядом с аэропортом Кельна оцеплена, тысячам работающих там военнослужащих приказано не пить водопроводную воду.

Как сообщает в среду журнал Spiegel, власти проводят расследование, подозревая возможную диверсию.

Вода на базе могла быть загрязнена после того, как кто-то проник на ее территорию, пишет издание.

На базе, граничащей с аэропортом Кельна, дислоцированы 4300 военных и 1200 гражданских служащих.

По данным журнала, расследование ведут гражданская и военная полиция, а также управление военной разведки.

Речь идет о базе, обслуживающей военные самолеты, используемые для поездок канцлера Олафа Шольца и министров. Минобороны Германии не комментирует ситуацию, как и полиция.



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