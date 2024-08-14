В Словакии прошли протесты против правительства Фицо

Тысячи людей вышли 13 августа на акцию протеста в Братиславе против левопопулистского правительства премьер-министра Роберта Фицо и министра культуры Мартины Шимковичовой.

Организаторы оценили количество участников в 18 тысяч человек. Собравшиеся скандировали "Позор!" и требовали отставки министра из-за того, что она уволила гендиректора Словацкого национального театра и руководительницу Национальной галереи. Также демонстранты выступали против вызвавшей критику судебной реформы, которая снизила наказания за экономические преступления.

Шимковичова вызывает недовольство в Словакии с момента своего назначения на пост в октябре 2023 года. Она объявила, что хочет насадить "национальную словацкую культуру", а "гендерная мания" и "ЛГБТ-повестка" финансироваться не будут. Кроме того, она подписала решение о возобновлении культурного сотрудничества с РФ и Беларусью, которое было прервано в 2022 году.

Фицо в третий раз возглавил правительство страны в октябре 2023 года, политик отметился пророссийской позицией. В мае 2024 года на Фицо было совершено покушение: он был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями.