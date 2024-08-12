Канцлер Австрии выступает за усиление мониторинга мессенджеров спецслужбами

После срыва планов теракта на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене канцлер Австрии Карл Негаммер выступил за усиление полномочий спецслужб для мониторинга сообщений в мессенджерах. Об этом Негаммер рассказал в интервью Bild.

Три концерта Тейлор Свифт были отменены в Вене после того, как австрийские власти узнали о планах 19-летнего юноши совершить теракт на стадионе, где планировали быть десятки тысяч фанатов певицы.

"Нам очень нужно, чтобы наши службы были технически модернизированы, чтобы они были на равных с террористами, организованной преступностью, чтобы мы могли бороться с ними", – сказал Негаммер.

"Жизненно важно, чтобы мессенджеры, такие как WhatsApp, Signal, Telegram, могли быть расшифрованы органами безопасности под судебным надзором, поддерживая при этом верховенство права", – добавил Негаммер.

Он рассказал также, что Австрия получила наводку от иностранной разведки о запланированной атаке на концерт Свифт и сообщил, что главные подозреваемые по этому делу уже задержаны.

Вместе с тем Негаммер заявил о существовании сети исламистских террористов и не исключил новых арестов.

Австрия обратилась к Северной Македонии с просьбой помочь с проверкой личности 19-летнего главного подозреваемого, который имеет северомакедонское происхождение.