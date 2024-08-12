Власти Беларуси освободили задержанных по подозрению в перевозке наркотиков граждан Латвии

Граждане Латвии, задержанные на пограничном пункте в Беларуси в конце июля этого года после того, как в их машине был обнаружен пакет с марихуаной, вернулись домой и с них сняты все подозрения. Такая информация прозвучала в эфире телеканала "Беларусь 1".

Речь идет о трех девушках и молодом человеке, которые собирались на фестиваль в Браслав. На границе белорусские пограничники обнаружили в машине пакетик, в котором предположительно была марихуана.

В результате было возбуждено уголовное дело о незаконной перевозке наркотиков через государственную границу группой лиц.

Задержанные утверждали, что не имеют отношения к обнаруженному в машине пакетику, и предположили, что его мог оставить один из их знакомых, которого они подвозили на латвийской территории.

"В ходе проведения экспертиз (генетического материала задержанных на обнаруженном в машине латвийцев пакетике и содержания в их организме) наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров <...> не выявлено", - сообщил в эфире телеканала заместитель начальника управления специальных экспертиз управления по Витебской области Госкомитета судебных экспертиз Юрий Козлов.