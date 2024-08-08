Турция намерена создать противоракетную систему "Стальной купол"

Турция планирует создать собственную противоракетную систему, которую она назвала "Стальной купол". Об этом заявил глава Агентства оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

Проект возглавят государственные оборонные компании, такие как Aselsan, Roketsan и MKE, а также общественная исследовательская группа Tubitak Sage.

"Наш национальный проект "Стальной купол" позволит нам интегрировать наши системы противовоздушной обороны, наши датчики и наше оружие в единую сеть", – сказал Гёргюн, которого цитирует AFP.

"Стальной купол" должен стать зонтиком, который будет покрывать воздушное пространство Турции и реагировать на угрозы "от самых низких до самых высоких высот", а также на коротких и длинных дистанциях.

SSB не предоставила более подробной информации о проекте в ответ на запросы агентства.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.

В декабре прошлого года в Турции состоялся первый полет новейшего беспилотника ANKA-3 с украинским двигателем.