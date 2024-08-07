Туркменистан законодательно запретил использование детского труда при сборе хлопка

Власти Туркменистана законодательно запретили привлекать детей в возрасте до 18 лет к сбору хлопка. Норма закреплена приказом о внесении дополнений в перечень работ с опасными условиями труда, на который обратило внимание издание turkmen.news.

Отмечается, что соответствующий приказ министр труда и социальной защиты населения республики Мухамметсейит Сылапов подписал в июле текущего года.

Документом в список запрещенных для подростков профессий введены два новых пункта: сборщик хлопка и хлопковод.

Издание подчеркивает, что запрет привлечения детей к работам на хлопковых плантациях — норма, которая входит в «дорожную карту» партнерства на 2024-2025 годы между правительством Туркменистана и Международной организацией труда (МОТ).

Соглашение было подписано этой весной. В нем подробно расписаны меры для предупреждения использования принудительного, в том числе детского, труда при сборе хлопка. Например, механизм жалоб на соответствующие нарушения или вымогательства денег чиновниками для найма посторонних людей, а также размер минимальной оплаты для работников при необходимости сбора урожая вручную.

На протяжении многих лет власти республики активно использовали принудительный труд на хлопковых полях: привлекались школьники, бюджетники, военнослужащие. Зачастую им предлагали либо самостоятельно собирать «белое золото», либо скидываться на наемников.

Правозащитные организации, включая коалицию Cotton Campaign («Хлопковая кампания»), неоднократно обращали внимание на подобные факты и призывали правительство Туркменистана прекратить эту практику. Чиновники лишь игнорировали требования международных экспертов.

Только в 2023 году республика начала сотрудничать с МОТ, допустив представителей организации на поля. В итоге стороны разработали «дорожную карту», один из пунктов которой — о запрете использования детского труда — уже выполнен на законодательном уровне.