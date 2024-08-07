Последнее обновление: 07.08.2024 16:43

Литовскую компанию оштрафовали на €13,6 млн за нарушение санкций

Зарегистрированная в Литве компания, экспортирующая автомобили, получила €13,6 млн штрафа за нарушение международных санкций. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные литовской таможни.

Согласно информации, задержаны и конфискованы шесть полуприцепов для грузовиков.

Таможня не назвала компанию, на которую был наложен штраф.

Однако отмечается, что компания не обеспечила соблюдение международных санкций, введенных в Литве, при заключении сделок с компаниями из Казахстана, Беларуси и Турции. В результате перевозки задержанных транспортных средств были признаны нарушением санкций.



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