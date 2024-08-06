Последнее обновление: 06.08.2024 17:12

Вооруженные силы Латвии получили первый отечественный бронеавтомобиль Patria

Первый бронетранспортер Patria 6x6 латвийского производства официально передан Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии. Об этом сообщает LSM.

Председатель правления Оборонного партнерства Латвии Угис Романовс сказал, что "это событие является доказательством того, что латвийская промышленность может".

"Patria получила заказ на около 700 машин от участников проекта, и мы поставили более 200 машин. Это, конечно, Латвия, Швеция, Финляндия, а также Германия. Детали Patria, произведенные в Латвии, также устанавливают на бронетранспортерах наших стран-партнеров", – сказал Романовс.

Он отметил, что сейчас производство идет полным ходом и выполнение задачи по выпуску 30 бронемашин Patria в год не вызывает никаких трудностей.

В настоящее время машины проходят испытания на военном полигоне в Адаже.



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