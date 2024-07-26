ЕС подал в суд на Германию и Италию за дискриминацию мобильных работников

Еврокомиссия заявила, что решила обратиться в Суд ЕС с иском против Германии и Италии из-за практики, которая, по ее мнению, является дискриминационной в отношении мобильных работников. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В обеих странах в последние годы ввели схемы семейной помощи, которая была меньше для одних групп работников, чем для других.

В Италии работники должны проживать в стране не менее двух лет, чтобы иметь право на помощь, в то же время в Германии ее размер меньше для работников, имеющих детей, проживающих в странах Евросоюза, где стоимость жизни ниже.

В своем заявлении Еврокомиссия подчеркнула, что один из основополагающих принципов ЕС заключается в том, что к людям относятся одинаково, без какой-либо разницы относительно национальности.

"Следуя этому базовому принципу, мобильные работники ЕС, которые так же делают взносы в систему социального обеспечения и платят такие же налоги, как и местные работники, имеют право на те же самые соцвыплаты", – говорится в заявлении.

Ранее глава немецкого объединения работодателей Райнер Дульгер заявил, что не поддерживает предложение немецкого правительства о налоговых льготах для иностранных квалифицированных работников.

В Германии с 1 июня вступила в силу схема Chancenkarte ("Карта возможностей"), которая позволяет квалифицированным работникам из стран, не входящих в Европейский Союз, приезжать в поисках работы.