Биткоин-инвесторы получили возможность стать гражданами ЕС

Новый фонд предлагает владельцам биткоинов возможность получить гражданство Евросоюза через программу «золотой визы» Португалии.

Соучредитель и CEO Unbound Fund Алессандро Паломбо рассказал о возможности стать участником госпрограммы при вложении через фонд €500 тыс. в криптовалюту. По его словам, структура стала первой, получившей право на участие в инициативе «золотой визы» с инвестициями в биткоин.

Паломбо сообщил, что Unbound Fund вкладывает средства со 100% пассивным владением цифровым золотом и не пытается определить время для продажи активов. Фонд также будет покупать акции BTC-ETF от BlackRock для «безопасности и простоты».

«Я считаю, что пришло время использовать биткоин как инструмент для свободы передвижения на взаимовыгодной основе с Португалией — страной, которую я выбрал для проживания своей семьи», - заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что европейская программа «гражданство за инвестиции» является лучшей по «техническим и стратегическим причинам».

Паломбо отметил, что Unbound Fund уже привлек первых клиентов, партнеров и ведет переговоры со взаимодополняющими командами.