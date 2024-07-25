Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Биткоин-инвесторы получили возможность стать гражданами ЕС

Новый фонд предлагает владельцам биткоинов возможность получить гражданство Евросоюза через программу «золотой визы» Португалии.

Соучредитель и CEO Unbound Fund Алессандро Паломбо рассказал о возможности стать участником госпрограммы при вложении через фонд €500 тыс. в криптовалюту. По его словам, структура стала первой, получившей право на участие в инициативе «золотой визы» с инвестициями в биткоин.

Паломбо сообщил, что Unbound Fund вкладывает средства со 100% пассивным владением цифровым золотом и не пытается определить время для продажи активов. Фонд также будет покупать акции BTC-ETF от BlackRock для «безопасности и простоты».

«Я считаю, что пришло время использовать биткоин как инструмент для свободы передвижения на взаимовыгодной основе с Португалией — страной, которую я выбрал для проживания своей семьи», - заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что европейская программа «гражданство за инвестиции» является лучшей по «техническим и стратегическим причинам».

Паломбо отметил, что Unbound Fund уже привлек первых клиентов, партнеров и ведет переговоры со взаимодополняющими командами.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование