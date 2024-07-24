Последнее обновление: 24.07.2024 15:22

В Москве взорвали автомобиль участника войны в Украине, а не офицера ГРУ

Информация о том, что при взрыве в Toyota Land Cruiser на севере Москвы пострадал замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов, оказалась фейком. Жена офицера заявила 360.ru, что он здоров и невредим.

«С моим мужем все в порядке. Это фейк», - сказала она.

Источник RT сообщил, что в машине находились Торгашов и его супруга. Однако 360.ru выяснил, что хотя предполагаемый пострадавший и настоящий водитель иномарки являются ровесниками — 1974 года рождения — их отчества отличаются.

Взрыв произошел утром на парковке на Синявинской улице. В машине находились два человека, одному из них оторвало ступни. МВД России сообщило, что в Toyota Land Cruiser сдетонировал неустановленный предмет. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежала участнику «спецоперации». По предварительной версии, бомбу заложили под водительское сиденье.



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