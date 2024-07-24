Последнее обновление: 24.07.2024 15:22

Число безработных в Польше упало до минимума с 1990 года

В Польше 16 млн человек работают полный рабочий день. Уровень безработицы сократился до 4,9%. Об этом сообщает Wpost со ссылкой на данные Центрального статистического управления (GUS).

Согласно информации, количество официальных безработных в Польше сократилось в июне до 762 200 человек, что является самым низким показателем с июня 1990 года, когда было 699 тыс. безработных.

Уровень безработицы сократился до 4,9%. Подобный низкий показатель фиксировался в современной истории Польши дважды: в 1990 году и в июле 2022 года, когда на польском рынке начали занимать вакансии украинцы, которые выехали из-за войны.

По данным GUS, в Польше работают 17,1 млн человек, из них 16 млн - на полной занятости.



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