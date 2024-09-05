Последнее обновление: 05.09.2024 18:06

В Польше уровень безработицы близок к историческому минимуму

Ситуация на рынке труда Польши очень хорошая, несмотря на небольшой рост безработицы в июле.

По данным Главного статистического управления Польши, в прошлом месяце уровень безработицы составил 5%, а в июне был – 4,9%.

Экономист банка PKO Bank Polski Уршуля Крыньская отметила, что за месяц число безработных увеличилось на 3 тысячи: «Все же не стоит забывать, что уровень безработицы в Польше очень низкий, показатель в 5% близок к историческому минимуму». Ниже этого показателя безработица была в 1990 году.

По данным статуправления, в конце июля этого года в «Бюро по трудоустройству» было зарегистрировано более чем 765 тысяч безработных, месяцем раньше их было более 762 тысяч.

Польша остается страной с одним из самых низких уровней безработицы в Европейском союзе. В июне Польша заняла второе место по самому низкому уровню безработицы в ЕС после Чехии (2,7%).

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование