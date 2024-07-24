Последнее обновление: 24.07.2024 08:58

В Беларуси установили сроки ликвидации последствий урагана

Лукашенко 23 июля подписал распоряжение об устранении последствий опасных метеорологических явлений, сообщает его пресс-служба.

В частности, Министерству энергетики поручено обеспечить:

до 1 августа 2024 года подключение к электроснабжению всех обесточенных домовладений;

до 22 августа 2024 года перевод временных схем электроснабжения от дизельных генераторных установок на электроснабжение от линий электропередачи;

до 31 декабря 2024 года проведение анализа состояния электрических сетей и подготовку предложений о повышении надежности электроснабжения ответственных потребителей и населенных пунктов.

Министерствам лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды и другим ведомствам поручено завершить работу по очистке доступных лесных насаждений от поваленных от урагана деревьев, организовать вывоз древесины.

Кроме того, облисполкомам предписано организовать привлечение граждан к проведению работ по уборке захламленности на соответствующих территориях, а также обеспечить восстановление поврежденных зданий и сооружений.

Контроль за реализацией распоряжения возложен на Комитет государственного контроля.



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