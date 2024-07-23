Последнее обновление: 23.07.2024 17:18

В Литве создадут Объединенные силы спецназначения для реагирования на угрозы нацбезопасности

Министерство внутренних дел Литвы создает Объединенные силы специального назначения, в состав которых войдут специализированные подразделения правоохранительных органов. Об этом сообщает LRT.

Создание этого подразделения осуществляется с целью усиления готовности к противодействию нетрадиционным, гибридным и другим угрозам национальной безопасности.

Объединенное спецподразделение будет состоять из контрдиверсионной группы оперативного реагирования Службы общественной безопасности, подразделения специального назначения Государственной пограничной службы и подразделения антитеррористических операций "Арас" Департамента полиции.

"Меняющаяся ситуация с безопасностью в регионе заставляет искать возможности для совместного взаимодействия и синергии между службами, и мы не сомневаемся, что эта Совместная платформа специальных сил МВД станет еще одним элементом в укреплении нашей готовности и устойчивости", – отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Задачи, функции и оперативные возможности Объединенных сил специального назначения будут представлены в среду.



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