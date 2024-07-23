Последнее обновление: 23.07.2024 13:46

Турция ужесточает процесс получения гражданства

Процесс получения турецкого гражданства ужесточается. Об этом заявил ответственный за вопросы населения и гражданства Турции Ибрагим Ташьяпан.

По его словам, когда человек подает заявление на получение турецкого гражданства, он направляет запрос в полицию и Национальную разведывательную организацию (MIT). Процесс начинается, когда получение этим лицом гражданства не наносит ущерба национальной безопасности и общественному порядку.

Ибрагим Ташьяпан сообщил, что, прежде чем предоставление гражданства будет одобрено президентом Турции, в Интерпол повторно направляется запрос, поскольку эти процессы занимают около 5-6 месяцев.

"После проведения повторной проверки, направив запрос в Интерпол, заявление утверждается президентом", - добавил он.



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