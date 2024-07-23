Санкции против Лукойла не повлияли на объемы транзита нефти через Украину

Усиление санкций против Лукойла в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля.

"Общий транзит нефти в июле - стандартный, если сравнивать объемы с прошлыми месяцами, и в нем нет нефти Лукойла", - ответил Чернышов на вопрос одного из инвесторов: "каким вы видите решение проблемы по транзиту в Венгрию и Словакию?".

"Украина не может транспортировать нефть Лукойла, но объемы общего транзита остаются неизменными", - подчеркнул руководитель Нафтогаза, которого цитирует Forbes Ukraine.

"Мы не думаем, что в Европе есть риск дефицита (нефти), - сказал он. - Это больше политический вопрос".

"Если нынешние поставщики нефти не попадут под санкции, Украина может продолжать транзит", - добавил глава Нафтогаза.

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти Лукойла в Восточную Европу, однако цены на их АЗС могут вырасти.