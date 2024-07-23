Toyota и немецкая компания создали структуру для производства "зеленого" водорода для европейского транспорта

Японская Toyota Tsusho через свою "дочку" Toyota Tsusho Europe S.A. совместно с немецкой компанией по производству промышленных газов Messer SE & Co., KgaA (Messer) создали структуру SympH2ony GmbH (Symphony) для производства и поставки "зеленого" водорода, а также предоставления транспорта на топливных элементах в Европе.

Согласно пресс-релизу японской компании, среди видов деятельности Symphony предусматривается также и заправочная инфраструктура. Транспорт на топливных элементах (общественные автобусы, грузовики, такси, портовое погрузочно-разгрузочное оборудование) планируется сдавать в аренду.

Toyota Tsusho Corporation, дочерняя компания Toyota Group, имеет опыт эксплуатации водородных станций в Японии и инициатив по переводу портовой техники и другого оборудования в порту Лос-Анджелеса на использование топливных элементов, пишет Финмаркет.

Messer развивает производство и продажу широкого спектра промышленных газов, в том числе водорода, в разных частях мира, преимущественно в Европе. Партнеры инвестируют в проект на паритетной основе.

Штаб-квартира Symphony расположена в немецком городе Бад-Зоден.

Спрос на услуги по декарбонизации транспортного сектора, который ответственен за большой объем выбросов парниковых газов, обеспечен за счет принятого в Евросоюзе климатического плана Fit for 55. Он предусматривает, что сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году должно составить 55% по сравнению с 90-ми годами. Тем не менее, инфраструктура для подачи водорода в качестве топлива пока не развита и лишь внедряется в отдельных отраслях.

Новая компания должна расширить внедрение водорода в Европе. Как утверждается в пресс-релизе, "зеленый" водород можно стабильно поставлять по низкой цене путем получения оптимальной возобновляемой энергии с использованием характеристик каждого региона.