Последнее обновление: 22.07.2024 16:22

В Беларуси будут временно отключать свет при устранении деревьев на линии электропередач

Население будут информировать о временных отключениях электроснабжения в случае устранения деревьев, угрожающих падением на линии электропередачи в Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Ожидается, что уборка таких деревьев позволит повысить надежность работы электросетей, прежде всего, в период неблагоприятных погодных условий.

Как рассказал заместитель министра энергетики Денис Мороз, в регионе дополнительно организованы обходы на линиях электропередачи для поиска опасных деревьев и их последующего устранения.

При их обнаружении население будут информировать о необходимости временного отключения электроснабжения во время вырубки.

Замминистра также сообщил, что энергетики поэтапно переводят населенные пункты Гомельщины, запитанные от дизель-генераторных установок, в штатный режим электроснабжения. Дизель-генераторы в настоящее время работают в 61 населенном пункте региона.

«Ближайшей задачей энергетиков является восстановление электроснабжения всех населенных пунктов от основной сети», - подчеркнул он.

Сегодня утром Минэнерго сообщило, что в Гомельской области полностью завершили восстановительные работы в сети после урагана.



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