Последнее обновление: 22.07.2024 14:51

В Латвии фиксируют все больше случаев перемещения мигрантов под границу

В Латвии заявили об увеличении количества случаев, когда нелегальных мигрантов перемещают под границу со стороны Беларуси. Об этом сказал начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.

По его словам, события последних недель июля происходят по тому же сценарию, который уже наблюдался ранее: значительно уменьшилось количество нарушителей на польской границе, но выросло на латвийской, сообщают латвийские медиа.

На вопрос, чем это можно объяснить, Пуятс ответил: "Это реакция на определенные политические события, чтобы отомстить Латвии за ее решение".

В частности, как отметил он, речь идет о решении о запрете въезда в Латвию автомобилям на белорусских номерах.

Пуятс рассказал, что мигранты часто хорошо экипированы, например, имеют инструменты, чтобы ломать заборы. Случаи повредить инфраструктуру многочисленны, признал он.



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