Германия работает над стратегией модернизации оборонного комплекса

Правительство Германии разрабатывает документ, направленный на модернизацию оборонной промышленности страны. Об этом заявил представитель министерства экономики ФРГ.

По словам представителя немецкого правительства, стратегический документ разрабатывается в нескольких ведомствах, сообщает Reuters.

"Я могу подтвердить, что правительство работает над стратегическим документом по модернизации оборонной промышленности и промышленности безопасности", – сказал представитель, подтвердив информацию издания Handelsblatt.

В публикации Handelsblatt говорится, что стратегический документ будет содержать положения, которые позволят ускорить утверждение строительства заводов по производству вооружений в Германии, в частности сокращение сроков и ограничение возможности возражений со стороны гражданских инициатив.

По данным издания, трехпартийная правящая коалиция Германии планирует принять документ в августе.