Intel инвестирует в ИИ-стартапы КНР на фоне технологической гонки Китая и США

Intel стал одним из самых активных инвесторов в китайские стартапы в сфере искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий. В то же время производитель микросхем получает миллиарды долларов от Вашингтона на финансирование технологической гонки вооружений с Пекином. Об этом пишет газета Financial Times.

Intel Capital владеет долями в 43 технологических стартапах, расположенных в Китае. По данным поставщика данных Crunchbase, с момента основания венчурного фонда в начале 1990-х годов он инвестировал в более 120 китайских групп.

Фонд, который инвестирует вне баланса производителя микросхем, продолжал поддерживать молодые китайские компании в прошлом году, даже когда многие его американские коллеги вышли с рынка под давлением американских властей.

В феврале Intel Capital инвестировал $20 млн в привлечение финансирования компании AI-Link, базирующейся в Шэньчжэне, платформы 5G и облачной инфраструктуры, а в прошлом году возглавил раунд привлечения $91 млн для компании North Ocean Photonics со штаб-квартирой в Шанхае, производителя оборудования для микрооптики.

Рост геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином привел к усилению внимания к потокам частных инвестиций между двумя экономическими державами, которые борются за технологическое и военное превосходство.

В июне администрация Байдена обнародовала правила по ограничению финансирования США китайских технологий, которые могут иметь военное назначение, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники.

Ожидается, что правила будут доработаны в этом году. По словам одного лица, знакомого с мнением администрации Байдена относительно новых правил, "инвестиции Intel Capital помогли достичь консенсуса относительно ограничений на вывоз технологий".