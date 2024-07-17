В Бобруйске покупателям предлагались дважды «пережившие» свои сроки годности мясные полуфабрикаты

При внеплановой проверке ООО «ПродуктОптГрант» установлены многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей.

Как сообщает МАРТ, с прилавков магазинов «Продукты» в Бобруйске (ул. Орловского, д. 25а и ул. Гоголя, д. 202) в общей сложности снято более 70 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности. К примеру, покупателям предлагались мясные полуфабрикаты, дважды «пережившие» свои сроки годности. «Просрочка» плодоовощных консервов составила около 2 лет, карамели и жевательных резинок – более 1,5 года, масла растительного – более 9 месяцев.

В магазинах общества также запрещена реализация более 70 наименований продовольственных товаров без информации о дате изготовления и сроке их годности (мучные кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, крупы, копчености и др.).

В числе иных нарушений – отсутствие перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, несоблюдение такого перечня, отсутствие либо ненадлежащее оформление ценников, ненадлежащее оформление информации для потребителей, отсутствие информации на фасованных товарах, несоблюдение условий хранения товаров и иные.

Подобные нарушения в текущем году дважды выявлялись МАРТ в рамках проводимых мониторингов в магазине общества «Продукты», расположенном по ул. Орловского, д. 25а. При этом, как показала проверка, субъектом торговли должные меры по наведению порядка приняты не были.

В результате деятельность указанных магазинов общества приостановлена на срок до двух недель для устранения выявленных нарушений.