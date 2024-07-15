В Гомельской области из-за последствий урагана объявили ЧС

Чрезвычайная ситуация объявлена в Гомельской области и сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

"Вы все знаете, как серьезно пострадал наш регион 14 июля в результате ураганного ветра. Самое трагичное, что не обошлось без человеческих жертв. Несмотря на круглосуточную работу служб, на утро понедельника остаются обесточенными Мозырь, Ельск, Калинковичи, Лельчицы, Наровля. Нарушено электроснабжение около 1150 населенных пунктов", - написал чиновник.

По его словам, на этом фоне в регионе объявлена чрезвычайная ситуация.

"Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб", - сообщил Крупко.

Ранее МЧС сообщило, что в Гомельской области погибло три человека, в том числе один ребенок.

Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Беларуси на 16 июля. Ожидаются дожди и грозы.