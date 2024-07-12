Последнее обновление: 12.07.2024 16:56

Буферная зона сократила число попыток проникновения нелегалов в Польшу из Беларуси почти на 65%

Число попыток проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в Польшу сократилось почти на 65% за первые 28 дней действия буферной зоны на границе двух стран. Об этом сообщила польская Служба охраны границы.

"В период с 16 мая по 12 июля Служба охраны границы зафиксировала 5560 попыток нелегального пересечения границы. В первые 28 дней действия буферной зоны было 1920 таких попыток. Это означает их сокращение приблизительно на 65%", - говорится в сообщении ведомства в X (Twitter).

Постановление МВД Польши о создании буферной зоны на некоторых участках границы с Беларусью вступило в силу 13 июня. Согласно ему, длина буферной зоны составляет 60,67 км, ширина - от 200 м до 2 км. Ограничения на передвижение и пребывание внутри буферной зоны введены в 27 населенных пунктах Хайновского и Белостокского повятов (районов) граничащего с Беларусью Подляского воеводства. Буферная зона создана на 90 дней, действие ограничительных мер может быть продлено. Решение было принято премьером Дональдом Туском в конце мая после убийства на границе нелегалом польского солдата.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование