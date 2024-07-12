Китай создал первую в мире сеть полевых испытаний для связи 6G

Группа китайских ученых в области телекоммуникаций создала первую в мире сеть полевых испытаний для технологии беспроводной связи шестого поколения (6G) и интеллектуальной интеграции.

Экспериментальная сеть продемонстрировала, что семантическая связь может достигать возможностей передачи данных 6G в существующей инфраструктуре 4G, информирует Синьхуа.

Как сообщила команда исследователей из Пекинского университета почты и телекоммуникаций, которая представила свою работу на семинаре в среду, сеть позволила добиться десятикратного улучшения ключевых показателей связи, включая емкость, охват и эффективность.

Сеть служит платформой, которая облегчает усилия исследовательских институтов в проведении теоретических исследований и первичной проверки ключевых технологий 6G. Она может эффективно снизить порог входа в исследования 6G.

Китай приступит к коммерческому применению технологии 6G для цифровых сотовых сетей примерно в 2030 году, а стандарты 6G, как предполагается, будут разработаны приблизительно в 2025 году.