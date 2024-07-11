В Беларуси ввели уголовную ответственность за незаконный выезд за границу имеющих допуск к гостайне лиц

В Беларуси ввели уголовную ответственность за незаконный выезд за границу лиц, которые имеют допуск к гостайне. Об этом говорится в опубликованном на Национальном правовом портале законе № 22-З от 8 июля 2024 г.

Согласно документу, теперь для выезда за границу чиновникам, имеющим доступ к секретам, необходимо получить разрешение.

В частности, статья 375-2 УК о нарушении требований защиты государственной тайны дополнена следующим абзацем: "Незаконный выезд из Республики Беларусь гражданина Республики Беларусь, осведомленного о государственной тайне, право которого на выезд из Республики Беларусь заведомо для него временно ограничено в соответствии с законодательными актами, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 356 и 373 настоящего Кодекса, – наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок».

Изменения вступят в силу через 10 дней.