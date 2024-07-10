В Беларуси утвердили порядок согласования наружной рекламы и рекламы на транспорте

Постановлением Совета Министров № 484 от 8 июля утвержден порядок согласования наружной рекламы и рекламы на транспорте.

Согласно документу, для согласования наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве рекламодатель лично или через своего представителя представляет в местный исполнительный и распорядительный орган заявление о согласовании наружной рекламы или рекламы на транспортном средстве и другие документы, предусмотренные законодательством об административных процедурах.

Чтобы согласовать наружную рекламу и рекламу лекарств, метода оказания медпомощи, работы или услуги, составляющих медицинскую деятельность, изделия медназначения, медтехники, биологически активной добавки к пище, рекламодатель лично или через своего представителя должен представить в центр экспертиз и испытаний в здравоохранении заявление и иные предусмотренные законодательством об административных процедурах документы.

Городской (города областного подчинения) или районный исполнительный комитет в течение трех дней со дня регистрации заявления обязан рассмотреть заявление и другие документы и направить в областной исполнительный комитет запрос о согласовании наружной рекламы. К нему прилагаются копии заявления, макета наружной рекламы (ролика наружной мультимедийной рекламы), других документов или сведений, а также заключение о соответствии этой наружной рекламы требованиям законодательства о рекламе.

Областной исполнительный комитет рассматривает документы и в течение семи дней со дня регистрации запроса направляет в городской (города областного подчинения) или районный исполнительный комитет согласование наружной рекламы либо мотивированный отказ в таком согласовании, если наружная реклама не соответствует требованиям законодательства о рекламе или противодействии экстремизму. Согласование областным исполнительным комитетом наружной рекламы либо мотивированный отказ в таком согласовании производится в форме письма, подписанного председателем или уполномоченным им лицом. Областные исполнительные комитеты ведут учет выданных согласований наружной рекламы.

Решение об отказе в согласовании наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве может быть принято, если она не соответствуют требованиям законодательства о рекламе или противодействии экстремизму или не согласованы областным исполнительным комитетом (в случае необходимости такого согласования).