Последнее обновление: 10.07.2024 12:47

Грузия собирается обеспечить свою армию всем необходимым и без помощи ЕС

Грузия обеспечит свои вооруженные силы всем необходимым, несмотря на решение Евросоюза заморозить выделение €30 миллионов для Министерства обороны. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

"Мы получали благодарности за значительное участие наших военных в миротворческих миссиях, часто превышающее участие стран НАТО. Однако Евросоюз объявил об аннулировании выделения средств для наших военных. Армия ничего не потеряет. Власти сделают все, чтобы обеспечить армию всем необходимым и сохранить ее высокий уровень. Мы защищаем суверенитет страны, государственность и каждого гражданина. Мир будет сохранен любой ценой. Мы не планируем подключаться ни к каким санкциям. Нам необходимы стабильность и развитие страны", - заявил Каладзе, которого цитируют грузинские медиа.

Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский 9 июля сообщил о решении заморозить €30 миллионов, предназначенные Министерству обороны Грузии, и приостановить процесс вступления республики в ЕС.



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