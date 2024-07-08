Госстандарт забраковал четыре порошка производства ОАО «Бархим».

По информации ведомства, стиральный порошок для цветного белья Diva, порошки Iceberg Color и Iceberg Universal, а также моющее средство для стрики детского белья Kinders-M Farbe не прошли тест по показателю «пенообразующая способность».

«Превышение показателя "пенообразующая способность" вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности. И не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», - говорится в сообщении Госстандарта.

В результате забракованные порошки с 12 июля запрещено продавать в белорусских магазинах. Поступившие в продажу должны быть изъяты из обращения.