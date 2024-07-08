В Минске приостанавливают работу нескольких аттракционов

Ряд аттракционов в парках столицы временно приостановит работу. Об этом рассказал заместитель генерального директора, главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

«Ряд аттракционов — среди них «Катальная гора», «Калипсо», «Мини-джет», «Собачки» (в парке Горького) — временно приостановят свою работу, - пояснил Р. Косевич, которого цитирует агентство «Минск-Новости». - «Пауза» займет примерно неделю. Дополнительную проверку также пройдут все механизированные аттракционы, которые отработали назначенный срок (карусели старше 10 лет – прим.). Методами неразрушаемого контроля поочередно будут проверены все сварные соединения».

В субботу, 6 июля, в парке Челюскинцев произошло ЧП - сломался аттракцион «Лебеди» и пострадавшим понадобилась помощь врачей.

«За медицинской помощью обратились трое человек, - уточнил Р. Косевич. - По результатам обследования у одного ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, у двоих — ребенка и матери — ушибы средней степени тяжести».

Эксплуатация аттракциона, на котором случилось происшествие, приостановлена минимум на 15 рабочих дней, которые занимает техническое расследование.

«Что касается идентичного аттракциона в парке Горького, то он принадлежит частному лицу; думаю, Госпромнадзор временно запретит эксплуатацию до выяснения причин», - предположил Р. Косевич.

Ряд аттракционов в парках Минска находится на балансе «Минскзеленстроя». Некоторые принадлежат частникам: их порядка 30% от общего числа каруселей в парке Челюскинцев, аналогично в парке им. Горького.