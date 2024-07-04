Последнее обновление: 04.07.2024 19:57

КГК Гродненской области начал проверку Слонимской ЦРБ

Комитет госконтроля Гродненской области начал проверку Слонимской центральной районной больницы (ЦРБ).

По информации КГК региона, во время проверки изучается целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в рамках реализации мероприятий госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы.

Кроме того, госконтролеры проверят соблюдение требований законодательства при госзакупках товаров (работ, услуг), при использовании государственного имущества.

Особое внимание будет уделено доступности оказания медицинской помощи жителям района, оснащению больницы медоборудованием и лекарственными средствами, укомплектованности кадрами, приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние фельдшерско-акушерских пунктов.



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