Латвия фиксирует больше попыток прорыва границы мигрантами из Беларуси

В последние дни увеличилось количество попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Об этом сообщил начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

"В последние три дня мы сталкиваемся с достаточно интенсивным потоком лиц, желающих попасть в Латвию нелегально. Вчера было предупреждено таких 62 попытки, позавчера – 51, а до этого – 47. За последние три дня мы снова видим, что желающие нелегально проникнуть в Латвию активизировались непосредственно в направлении Латвии, и, соответственно, их количество уменьшилось в соседних с нами странах – Литве и Польше", – сказал Пуятс, которого цитируют местные медиа.

В этом году Государственная пограничная охрана страны предотвратила незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 2770 человек. 12 человек приняли в Латвию по гуманитарным соображениям.

Пуятс заявил, что направление потока мигрантов в Латвию является целенаправленной акцией белорусских служб.

"Массированные попытки практически в течение всего года предпринимались в направлении Польши. Сейчас мы это видим за последние три дня непосредственно в направлении Латвии. Мы наблюдали это и в прошлом году, когда с августа по октябрь Латвию выбрали как основную страну-мишень для нелегальной миграции", – пояснил глава Госпогранохраны.

Он отметил, что положительным является то, что создана инфраструктура для ограничения нелегальной иммиграции.

Пуятс признал, что следующие летние месяцы будут для пограничников напряженными, поэтому Госпогранохрана обратилась за помощью к Национальным вооруженным силам.

Напомним, в январе министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.