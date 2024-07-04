Испания усилит давление на арендодателей туристического жилья

Правительство Испании объявило в среду о жестких шагах в секторе краткосрочной и сезонной аренды жилья на фоне недовольства жителей, которые чувствуют, что их вытесняют с жилищного рынка. Об этом пишет Reuters.

По словам министра по делам защиты прав потребителей Пабло Бустиндуя, правительство проведет проверку объявлений на таких платформах, как Airbnb и Booking, на предмет наличия у них лицензий.

"Если дом не имеет лицензии на туристическую деятельность, его объявление на интернет-платформах должно быть незаконным и, соответственно, наказываться", – сказал Бустиндуй в интервью государственному вещателю TVE.

Жители Барселоны, Канарских островов и Малаги в течение последних недель устраивали акции протеста против повышения цен на аренду жилья. Сезонные работники сферы гостеприимства пытаются найти жилье в этих туристических центрах, и многие вынуждены спать в автоприцепах или даже в своих автомобилях.

Премьер-министр Педро Санчес объявил в начале этой недели, что правительство создаст реестр объектов, которые сдают в аренду для отдыха, чтобы ограничить количество объявлений.

Министр жилищного строительства Изабель Родригес заявила в среду, что реестр будет готов не раньше конца 2025 года. Когда это произойдет, онлайн-платформы должны будут предоставлять данные о хозяевах, чтобы проверить, имеют ли они право сдавать жилье в аренду.

По данным сайта недвижимости Idealista, арендная плата в июне выросла в среднем на 13% по сравнению с прошлым годом, а в таких туристических городах, как Барселона и Мадрид, – на 18%.

Мэр Барселоны Жауме Коллбони объявил о намерении постепенно отказаться от краткосрочной аренды в городе до 2028 года. Конституционный суд Испании рассматривает вопрос о законности такого шага.