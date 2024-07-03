В Германии тысячи людей протестуют против продажи автосалонов Mercedes

Около 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz вышли на демонстрацию против запланированной продажи автосалонов компании. Об этом сообщает DPA.

В митингах приняли участие не только работники автосалонов, но и заводов Mercedes, где протестующие выплескивали свой гнев с помощью барабанов, свистков и транспарантов.

По данным генерального совета завода и профсоюза IG Metall, около 10 тысяч человек присоединились к акции протеста на заводе производителя автомобилей класса люкс в Зиндельфингене, земля Баден-Вюртемберг.

Под лозунгом "Мы держимся вместе – 2 июля и каждый день" еще больше протестующих собралось возле штаб-квартиры Mercedes-Benz Group в Штутгарте, а также в городах Раштатт, Дюссельдорф, Бремен и Берлин.

Все производственные линии Mercedes остановились, многочисленные филиалы также закрыты. На многих предприятиях весной уже состоялись рабочие собрания.

В марте концерн заявил, что намерен продать автосалоны, и что судьбу каждого из них будут рассматривать отдельно. По словам представителя компании, ни один автосалон еще не продали.