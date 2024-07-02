В Беларуси утвердили правила по охране труда при холодной обработке металлов

Постановлением Минтруда и соцзащиты и Министерства промышленности № 24/11 от 25 апреля 2024 г. утверждены Правила по охране труда при холодной обработке металлов.

Правила устанавливают требования по охране труда при обработке металлов резанием (точении, фрезеровании, сверлении, строгании, шлифовании, иных процессах), давлением (волочении, клепке, холодной прокатке, холодной ковке, прессовании, холодной штамповке, иных процессах), доводке, заточке изделий и заготовок из металлов, иных процессах обработки металлов, в ходе которых изменяются форма и размер изделий и заготовок из металлов при температуре, исключающей рекристаллизацию металлов.

«Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих Правилах, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых холодной обработкой металлов, и распространяются на работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность, связанную с холодной обработкой металлов», – говорится в документе.

При холодной обработке металлов на работающих возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

движущиеся машины и механизмы, транспортные средства;

подвижные части металлообрабатывающего оборудования;

повреждения абразивного и эльборового инструмента (разрыв шлифовального круга, отрыв эльборосодержащего слоя от корпуса шлифовального круга, иные);

передвигающиеся заготовки, материалы, детали и изделия;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

повышенный уровень вибрации;

патогенные микроорганизмы (при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями);

психофизиологические перегрузки.

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов работающие обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Определены требования в том числе к расположению и организации рабочих мест, санитарно-бытовым условиям, местам размещения заготовок, материалов, деталей и изделий.

Кроме того, правилами устанавливаются требования:

к хранению, перемещению, транспортированию материалов, заготовок, деталей, изделий, инструментов, технологических смазок;

при эксплуатации металлообрабатывающего оборудования;

при холодной обработке металлов на токарных, сверлильных и расточных, фрезерных и иных видах станков;

при холодной обработке изделий из титана, магния, бериллия и их сплавов.

Постановление вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.