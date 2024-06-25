Временная защита украинцев в Евросоюзе продлена до марта 2026 года

Совет ЕС принял решение продлить временную защиту до 4 марта 2026 года для более чем 4 миллионов украинцев. Об этом сообщается на сайте Совета.

Механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года. Принятое сегодня решение о продлении не меняет решение от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита.

Директива о временной защите предоставляет украинцам право на проживание, доступ к рынку труда, жилье, социальную, медицинскую и другую помощь.

Она также помогает государствам-членам упорядоченно и эффективно управлять прибытием людей.

В соответствии со своими национальными процедурами государствам-членам, возможно, придется принять дополнительные акты по реализации официального оформления продления, добавляют в Совете ЕС.

Сейчас в странах Евросоюза статусом временной защиты пользуются почти 4,2 млн украинцев.

ЕС ввел в действие Директиву о временной защите единогласным решением государств-членов 4 марта 2022 года, срок ее действия был дважды автоматически продлен на один год до 4 марта 2025 года.