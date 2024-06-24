В США могут возбудить уголовное дело в отношении Boeing

Прокуроры рекомендуют Министерству юстиции Соединенных Штатов возбудить уголовное дело против авиакорпорации Boeing. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Минюст должен до 7 июля решить, инициировать ли судебное преследование Boeing после того, как выяснилось, что авиастроитель нарушил соглашение, связанное с двумя крупными авиакатастрофами, унесшими жизни 346 человек.

В мае официальные лица установили, что компания нарушила соглашение 2021 года, защищавшее Boeing от уголовного обвинения в сговоре с целью мошенничества в связи с двумя смертельными авиакатастрофами с участием самолетов 737 MAX в 2018-м и 2019 годах.

Родственники жертв авиакатастроф призывают прокуратуру оштрафовать авиакорпорацию на $25 млрд и начать уголовное преследование.

Согласно соглашению 2021 года, срок которого составляет три года, Министерство юстиции согласилось не преследовать Boeing по обвинениям в мошенничестве при условии, что компания пересмотрит свою практику соблюдения требований и будет предоставлять регулярные отчеты.

Boeing также согласилась выплатить $2,5 млрд для урегулирования расследования.

Представители Минюста и Boeing отказались от комментариев.

Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа – разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом.

Эти авиакатастрофы привели к глобальному запрету на использование самолета Boeing 737 МАХ, который начали снимать в 2021 году.