Студенты Армении смогут обучаться в престижных зарубежных вузах за госчет

Правительство Армении планирует предоставлять стипендии студентам, являющимся гражданами страны, для компенсации платы за обучение в престижных зарубежных вузах в качестве государственного финансового поощрения.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило соответствующий проект, который опубликован на едином сайте публикации проектов правовых актов (E-draft).

Стипендии будут предоставляться гражданам Армении, обучающимся в лучших вузах мира по академическому рейтингу Shanghairanking.com. Список вузов, для которых будет действовать стипендия, включает в себя учебные заведения, занявшие места с 65 по 75.

Для получения стипендии потребуется наличие компенсации не менее 50% от стоимости обучения со стороны студента или его будущего работодателя. Государственная стипендия будет покрывать остаточную сумму платы за обучение, но не более 10 миллионов драмов (около $25 тыс.) за каждый академический год.

Работодатель и студент должны заключить соглашение о финансировании обучения и обязательстве трудоустройства у работодателя на срок не менее 3 лет после окончания учебы.

Если студент, получивший стипендию, не вернется в Армению после окончания учебы, бросит учебу или переведется в другое учебное заведение, работодатель обязан вернуть в государственный бюджет сумму, в три раза превышающую предоставленную стипендию.

В обосновании проекта указано, что при разработке новой стипендиальной политики было проведено исследование статистики возвращения студентов, получивших финансирование для обучения за рубежом из фондов "Мой шаг" и "Луйс".