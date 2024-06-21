Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Минобороны Польши заявило о кардинальном ухудшении ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе Польши с Беларусью в последнее время кардинально ухудшилась в результате нападений мигрантов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши со ссылкой на вице-премьера, министра национальной обороны страны Владислава Косиняка-Камыша.

По его словам, использование оружия для предупредительных выстрелов участилось. Только в мае этого года такую меру применяли 770 раз, а за весь 2023 год – около 300 раз.

"Ситуация на границе сложная. С другой стороны границы имеем дело со специализированными группами, которые атакуют польскую границу, а не хотят получить убежище в Польше", - заявил Косиняк-Камыш.

Он отметил, что ситуация кардинально изменилась, ведь польскую границу атакуют вооруженные и хорошо подготовленные группы.

"Это совсем другая ситуация, чем та, которая наблюдалась год или два назад", – резюмировал он.



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