Президент Украины подписал закон о единой роуминговой зоне с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины о единой роуминговой зоне с ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Он обеспечивает присоединение Украины к общей роуминговой зоне Украина - ЕС и получение украинцами услуг роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (RLAH).

RLAH означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Также преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые путешествуют в Украину.

Благодаря закону, существенно улучшается инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Украинские субъекты хозяйствования получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами.

Между тем Беларусь и РФ в своем Союзном государстве уже на протяжении многих лет никак не могут решить роуминговый вопрос.